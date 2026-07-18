В центре Астаны участок улицы полностью перекроют с 20 июля и до конца 2026 года – схема

Жителей и гостей Астаны предупредили о полном перекрытии участка улицы, расположенной в центре столицы. Речь – об участке ул. Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию сегодня, 18 июля 2026 года, распространил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"Сообщаем, что с 20 июля до конца текущего года будет полностью перекрыт участок ул. Алматы – от ул. Акмешит до ул. Сауран", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале iKOMEK109 Astana 24/7.

При этом отмечается, что перекрестки Алматы/Сауран, Алматы/Акмешит и Алматы/Туркестан будут открыты.

Также астанчанам напомнили, что в рамках проекта "Строительство транспортного тоннеля по улице Алматы на участке от проспекта Мәңгілік Ел до улицы Сауран" с 18 июня до конца текущего года полностью перекрыто движение по ул. Алматы – от ул. Акмешит до ул. Туркестан.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу". Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны

13 июля 2026 года стало известно, что в Астане стартуют масштабные работы по строительству инженерных сетей по ул. Кордай на участке от пр. Бауыржана Момышулы до ул. Обаган. В акимате уточнили, что движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет закрыто с 17 июля по 30 сентября.