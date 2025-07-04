Одну из улиц в Алматы перекроют до 10 июля

Фото: Zakon.kz

Жителей и гостей Алматы предупредили об очередном ограничении на дорогах. Известно, что с 25 июня по 10 июля 2025 года будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Мамыр: от проспекта Абая до улицы Медеубекова, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Almaty_Joly, ограничение связано с прокладкой инженерных сетей водопровода и канализации. Протяженность этого участка составляет около 650 метров. Фото: Telegram/AlmatyJoly Также сказано, что работы проводятся в рамках развития инженерной инфраструктуры Наурызбайского района. Ранее стало известно, что в Алматы из-за ремонта трубопровода на ночь перекроют участок проспекта Райымбека.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: