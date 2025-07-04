Одну из улиц в Алматы перекроют до 10 июля
Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили об очередном ограничении на дорогах. Известно, что с 25 июня по 10 июля 2025 года будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Мамыр: от проспекта Абая до улицы Медеубекова, сообщает Zakon.kz.
По данным, опубликованным в Telegram-канале Almaty_Joly, ограничение связано с прокладкой инженерных сетей водопровода и канализации.
Протяженность этого участка составляет около 650 метров.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Также сказано, что работы проводятся в рамках развития инженерной инфраструктуры Наурызбайского района.
Ранее стало известно, что в Алматы из-за ремонта трубопровода на ночь перекроют участок проспекта Райымбека.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript