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События

Одну из улиц в Алматы перекроют до 10 июля

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 15:35 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили об очередном ограничении на дорогах. Известно, что с 25 июня по 10 июля 2025 года будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Мамыр: от проспекта Абая до улицы Медеубекова, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Almaty_Joly, ограничение связано с прокладкой инженерных сетей водопровода и канализации.

Протяженность этого участка составляет около 650 метров.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Также сказано, что работы проводятся в рамках развития инженерной инфраструктуры Наурызбайского района.

Ранее стало известно, что в Алматы из-за ремонта трубопровода на ночь перекроют участок проспекта Райымбека.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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