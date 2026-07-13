Масштабные раскопки в Астане до 30 сентября 2026 года: обращение акимата

В пресс-службе столичного акимата сегодня, 13 июля, опубликовали некоторые пояснения и детали.

Также акимат разместил официальное обращение. Выглядит оно так:

"Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения".

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