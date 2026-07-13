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Общество

Масштабные раскопки в Астане до 30 сентября 2026 года: обращение акимата

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 17:43 Фото: Zakon.kz
В Астане стартуют масштабные работы по строительству инженерных сетей по улице Кордай на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Обаган, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата сегодня, 13 июля, опубликовали некоторые пояснения и детали.

"С 17 июля по 30 сентября 2026 года движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет закрыто".Пресс-служба акимата Астаны
карта, дороги, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 17:43

Фото: gov.kz

Также акимат разместил официальное обращение. Выглядит оно так:

"Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения".

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Одну из самых загруженных магистралей на левом берегу Астаны будут перекрывать с 9 июля

Не так давно мы рассказывали, что на участке от Медеу до горнолыжного курорта Шымбулак в Алматы продолжаются работы по строительству инженерных сетей. О планах по завершении работ можно узнать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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