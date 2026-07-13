Руководство КТЖ поручило ликвидировать отставание в реконструкции вокзалов Семея, Аягоза и Актогая
В области Абай в рамках реализации поручений главы государства и правительства Казахстана ведется реконструкция 10 железнодорожных вокзалов.
На сегодняшний день завершены работы и введены в эксплуатацию вокзалы станций Аул и Бел-Агаш. Продолжается модернизация вокзалов на станциях Дегелен, Ушбиик, Жаланашколь, Шар, Жарма, Семей, Аягоз и Актогай.
В ходе осмотра Бауыржан Урынбасаров ознакомился с темпами строительно-монтажных работ, состоянием объектов и соблюдением графика реализации проектов.
По итогам посещения вокзалов Семея и Аягоза подрядным организациям поручено в недельный срок устранить отставание от утвержденного графика строительства. Для ускорения реализации проектов поручено увеличить численность работников на объектах, организовать работу во вторую смену, а также представить актуализированный календарный план, предусматривающий завершение полного комплекса строительно-монтажных работ в сентябре текущего года.
Кроме того, поручено обеспечить ежедневный контроль за исполнением данных поручений и соблюдением утвержденного графика. Аналогичные поручения даны по реконструкции железнодорожного вокзала Актогая.
После завершения модернизации вокзалы будут соответствовать современным требованиям безопасности, доступности и комфорта, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров.