#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

Руководство КТЖ поручило ликвидировать отставание в реконструкции вокзалов Семея, Аягоза и Актогая

реконструкция вокзалов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 08:10 Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Бауыржан Урынбасаров в ходе рабочей поездки посетил железнодорожные вокзалы Аягоза и Семея, где проверил ход модернизации объектов пассажирской инфраструктуры.

В области Абай в рамках реализации поручений главы государства и правительства Казахстана ведется реконструкция 10 железнодорожных вокзалов.

На сегодняшний день завершены работы и введены в эксплуатацию вокзалы станций Аул и Бел-Агаш. Продолжается модернизация вокзалов на станциях Дегелен, Ушбиик, Жаланашколь, Шар, Жарма, Семей, Аягоз и Актогай.

реконструкция вокзалов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 08:10

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

В ходе осмотра Бауыржан Урынбасаров ознакомился с темпами строительно-монтажных работ, состоянием объектов и соблюдением графика реализации проектов.

реконструкция вокзалов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 08:10

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

По итогам посещения вокзалов Семея и Аягоза подрядным организациям поручено в недельный срок устранить отставание от утвержденного графика строительства. Для ускорения реализации проектов поручено увеличить численность работников на объектах, организовать работу во вторую смену, а также представить актуализированный календарный план, предусматривающий завершение полного комплекса строительно-монтажных работ в сентябре текущего года.

реконструкция вокзалов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 08:10

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Кроме того, поручено обеспечить ежедневный контроль за исполнением данных поручений и соблюдением утвержденного графика. Аналогичные поручения даны по реконструкции железнодорожного вокзала Актогая.

После завершения модернизации вокзалы будут соответствовать современным требованиям безопасности, доступности и комфорта, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
строительство железнодорожной линии
08:00, Сегодня
Сроки строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз взяты на особый контроль
Бауыржан Урынбасаров
12:59, 08 июля 2026
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы КТЖ
США, компания, здание
10:46, 05 ноября 2025
Делегация КТЖ посетила железнодорожные объекты США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Ринат Алюетов назвал причины поражения &quot;Окжетпеса&quot; в матче против &quot;Тобыла&quot;
08:58, Сегодня
Ринат Алюетов назвал причины поражения "Окжетпеса" в матче против "Тобыла"
Штефан Таркович о поражении &quot;Актобе&quot; &quot;Астане&quot;: &quot;Проигрывать такой матч всегда тяжело&quot;
08:41, Сегодня
Штефан Таркович о поражении "Актобе" "Астане": "Проигрывать такой матч всегда тяжело"
Рыбакина сохранила второе место рейтинга WTA после раннего вылета с &quot;Уимблдона&quot;
08:14, Сегодня
Официально: Рыбакина сохранила второе место рейтинга WTA после раннего вылета с "Уимблдона"
Появилось видео уверенной победы &quot;Тобыла&quot; над &quot;Окжетпесом&quot;
00:46, 13 июля 2026
Появилось видео уверенной победы "Тобыла" над "Окжетпесом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: