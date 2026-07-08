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Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы КТЖ

Бауыржан Урынбасаров, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:59 Фото: rail-news.kz
Бауыржан Урынбасаров стал исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), сообщает Zakon.kz.

Информацию 8 июля 2026 года подтвердили в пресс-службе фонда "Самрук-Қазына":

"Бауыржан Урынбасаров назначен исполняющим обязанности председателя правления национальной компании "Казахстан темир жолы". На этом посту он сменил Талгата Алдыбергенова, который покинул должность".

Бауыржан Урынбасаров родился 22 октября 1970 года в Кызылординской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (1993, специальность "Управление процессами перевозок").

Трудовую деятельность начал с должности сотрудника Западно-Казахстанской железной дороги (1993-1994). Затем был дежурным по парку станции Кзыл-Орда, дежурным станции Алматы 2, поездным диспетчером Алматинского отделения дороги (1994-1997); дорожным диспетчером, ведущим инженером, главным специалистом, начальником отдела Главного управления перевозок РГП "Қазақстан темір жолы", помощником первого заместителя генерального директора, советником первого замгендиректора, главным инженером Управления координации перевозочного процесса РГП "Қазақстан темір жолы" (1997-2004).

Также занимал такие должности, как главный инженер Дирекции перевозок, главный инженер Дирекции магистральной сети, директор филиала АО "НК "ҚТЖ" – "Карагандинское отделение дороги", директор филиала АО "НК "ҚТЖ" – "Дирекция перевозочного процесса", директор филиала АО "НК "ҚТЖ" – "Алматинское отделение дороги" (2004-2010); управляющий директор – главный инженер, управляющий директор по эксплуатационной работе АО "НК "Қазақстан темір жолы" (2010-2014).

Вместе с тем был и.о. председателя правления (президента) АО "Қазтеміртранс" (02.2014-04.2014), вице-президентом АО "НК "Қазақстан темір жолы" (2014-2016), главным инженером АО "НК "Қазақстан темір жолы" (2016-2017), вице-президентом по инфраструктурным проектам АО "НК "Қазақстан темір жолы" (24.03.2017-11.2018), управляющим директором по инфраструктуре, директором филиала АО "НК "КТЖ" – "Дирекция магистральной сети" (11.2018-04.2021), и.о. первого зампредседателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" (04.2021-01.2022).

С января 2022 года и до нового назначения занимал должность и.о. управляющего директора по производственным процессам АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ранее сообщалось, что решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова. Эту должность он занимал с июля 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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