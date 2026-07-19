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Общество

"Угрожал, что убьет детей": многодетную мать жестоко избили и ранили ножом в Актау

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 21:10 Фото: pxhere
Громкий семейный скандал, едва не закончившийся трагедией, расследуют полицейские в Мангистауской области. На набережной в 14 микрорайоне Актау мужчина жестоко избил и истыкал ножом свою супругу прямо на глазах у очевидцев, передает Zakon.kz.

Жуткий инцидент произошел утром 14 июля 2026 года. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и оперативно-следственная группа.

В Департаменте полиции региона подтвердили факт нападения и сообщили, что по делу уже начато досудебное расследование.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения потерпевшей причинены в ходе семейно-бытового конфликта. Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 19 июля 2026 года в пресс-службе ДП.

Между тем шокирующими подробностями случившегося с изданием Lada.kz поделились родственники раненой женщины. По словам сестры пострадавшей, в семье воспитываются четверо детей.

Супруг пошел на преступление, когда узнал, что жена твердо намерена подать на развод, рассказала она.

"В то утро мужчина выманил мою сестру из дома, угрожая, что убьет детей, если она не выйдет поговорить с ним. Она пришла на встречу, где он избил ее и нанес множественные ножевые ранения. Сейчас сестра находится в больнице. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Мы ищем свидетелей происшествия, которые могли снять случившееся на видео. Конечно, следствие получит записи с камер видеонаблюдения и видеожетонов сотрудников полиции, однако мы хотим иметь дополнительные доказательства, чтобы максимально объективно установить все обстоятельства дела", – рассказала сестра пострадавшей.

Между тем в Алматинской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором женщина потеряла ногу. Автомобиль въехал во двор частного дома, где семья отмечала день рождения.

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Канат Болысбек
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