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Происшествия

Машина снесла ворота и влетела в людей под Алматы: детали жуткого ДТП

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 18:20 Фото: unsplash
В Алматинской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором женщина потеряла ногу. Автомобиль въехал во двор частного дома, где семья отмечала день рождения. Тяжелее всех пострадала именинница, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, по словам родственников, они сидели за праздничным столом и отмечали 40-летие Сымбат. В какой-то момент автомобиль на высокой скорости протаранил ворота и влетел прямо во двор. От удара людей разбросало в разные стороны. Самые тяжелые травмы получила именинница, ее нога оказалась практически раздроблена.

Родственники Сымбат Клышевой все еще не могут отойти от произошедшего. О том, что случилось минувшей ночью, напоминают сломанная мебель, разбросанные вещи и разбитые ворота. Трагедия произошла дома у сестры пострадавшей. Она рассказывает: после того как автомобиль влетел в их двор, началась паника. Именинница буквально истекала кровью.

"Она потеряла очень много крови, вот, и очень тяжело пришла в себя. То есть она больше суток не приходила в себя. За рулем автомобиля сидела девушка без прав. Рядом с ней был несовершеннолетний, говорят, 14 лет, мальчик. Владелец машины, со слов свидетелей одних, сзади сидел; со слов других свидетелей, они говорят, что его не было", – рассказала новые подробности Шолпан Клышева, сестра пострадавшей.

Кроме Сымбат, тяжелую травму получила ее сестра. У нее оказались сломаны шесть ребер. Женщин экстренно госпитализировали. Именинницу привезли в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ампутировать левую ногу.

"У пациентки было размозжение раны на уровне верхней трети голени. Жизнеспособность ткани практически отсутствовала, повреждение сосудов, нервов, мышц, ну, и костной ткани. Пациентка на данном этапе чувствует себя относительно удовлетворительно, проводится необходимая терапия". Рамазан Аскеров, зав. отделением политравмы клинической больницы №7 г. Алматы

Предполагаемую виновницу аварии задержали сразу после происшествия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства.

"Предварительно установлено, что 24-летняя женщина, управляя автомобилем, не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По данному факту Управлением полиции Карасайского района проводится досудебное расследование". Нускабек Зауланбаев, начальник Управления полиции Карасайского района Алматинской области

Впереди у Сымбат длительное лечение, реабилитация и возможная установка экзопротеза. По словам родных, женщина больше года готовилась к процедуре ЭКО и мечтала стать матерью. Теперь эти планы придется отложить. Близкие требуют объективного расследования. И надеются, что виновница понесет заслуженное наказание.

О том, что жуткое ДТП произошло 16 июля 2026 года, стало известно из соцсетей.

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Канат Болысбек
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