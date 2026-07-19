Машина снесла ворота и влетела в людей под Алматы: детали жуткого ДТП
Как сообщает телеканал КТК, по словам родственников, они сидели за праздничным столом и отмечали 40-летие Сымбат. В какой-то момент автомобиль на высокой скорости протаранил ворота и влетел прямо во двор. От удара людей разбросало в разные стороны. Самые тяжелые травмы получила именинница, ее нога оказалась практически раздроблена.
Родственники Сымбат Клышевой все еще не могут отойти от произошедшего. О том, что случилось минувшей ночью, напоминают сломанная мебель, разбросанные вещи и разбитые ворота. Трагедия произошла дома у сестры пострадавшей. Она рассказывает: после того как автомобиль влетел в их двор, началась паника. Именинница буквально истекала кровью.
"Она потеряла очень много крови, вот, и очень тяжело пришла в себя. То есть она больше суток не приходила в себя. За рулем автомобиля сидела девушка без прав. Рядом с ней был несовершеннолетний, говорят, 14 лет, мальчик. Владелец машины, со слов свидетелей одних, сзади сидел; со слов других свидетелей, они говорят, что его не было", – рассказала новые подробности Шолпан Клышева, сестра пострадавшей.
Кроме Сымбат, тяжелую травму получила ее сестра. У нее оказались сломаны шесть ребер. Женщин экстренно госпитализировали. Именинницу привезли в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ампутировать левую ногу.
"У пациентки было размозжение раны на уровне верхней трети голени. Жизнеспособность ткани практически отсутствовала, повреждение сосудов, нервов, мышц, ну, и костной ткани. Пациентка на данном этапе чувствует себя относительно удовлетворительно, проводится необходимая терапия". Рамазан Аскеров, зав. отделением политравмы клинической больницы №7 г. Алматы
Предполагаемую виновницу аварии задержали сразу после происшествия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства.
"Предварительно установлено, что 24-летняя женщина, управляя автомобилем, не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По данному факту Управлением полиции Карасайского района проводится досудебное расследование". Нускабек Зауланбаев, начальник Управления полиции Карасайского района Алматинской области
Впереди у Сымбат длительное лечение, реабилитация и возможная установка экзопротеза. По словам родных, женщина больше года готовилась к процедуре ЭКО и мечтала стать матерью. Теперь эти планы придется отложить. Близкие требуют объективного расследования. И надеются, что виновница понесет заслуженное наказание.
О том, что жуткое ДТП произошло 16 июля 2026 года, стало известно из соцсетей.