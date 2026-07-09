Жестокая разборка в Актау попала на видео: мужчине выстрелили в лицо

Фото: magnific

В одном из развлекательных заведений Актау словесная перепалка между посетителями едва не закончилась трагедией. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил оппоненту прямо в лицо из сигнального устройства, передает Zakon.kz.

Жуткий момент происшествия попал на объектив камеры видеонаблюдения, и кадры разлетелись в социальных сетях. По факту криминальной разборки в Мангистауской области возбудили уголовное дело. В региональном Департаменте полиции прокомментировали случившееся, восстановив хронологию событий и раскрыв детали задержания нападавшего. "8 июля текущего года в одном из заведений города Актау между двумя посетителями произошел конфликт. После инцидента один из них применил пусковое сигнальное устройство "сигнал охотника", причинив травмы лица мужчине. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", – рассказали 9 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП региона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 112 – Ақтау – Актау (@112_aktau) В полиции также добавили, что подозреваемый был оперативно установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пострадавшему же оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Ранее житель ЗКО случайно убил друга на охоте.

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