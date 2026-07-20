Казахстанцев ждет передышка от жары с 21 июля, но повезет не всем

Изнуряющая жара, доходящая до +48°С, начнет совсем скоро сдавать позиции. Синоптики РГП "Казгидромет" обрадовали большую часть населения страны прогнозом на 21, 22 и 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, возможны град и шквалистый ветер.

Стоит отметить, что на фоне осадков жара будет постепенно ослабевать:

на севере и северо-западе РК днем температура воздуха составит +20+30°С;

в центре и на востоке республики: +22+35°С;

в южных, юго-восточных регионах столбики термометров опустятся до отметки +27+35°С.

"Лишь на западе страны из-за выноса горячих воздушных масс с Ирана сохранятся высокие температуры +30+42°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Пока зной все еще раскаляет города Казахстана, специалисты рассказали о том, что в Алматы побит дневной температурный рекорд в 43,4°C. Подробнее об этом читайте тут.