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Общество

Казахстанцев ждет передышка от жары с 21 июля, но повезет не всем

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:11 Фото: unsplash
Изнуряющая жара, доходящая до +48°С, начнет совсем скоро сдавать позиции. Синоптики РГП "Казгидромет" обрадовали большую часть населения страны прогнозом на 21, 22 и 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, возможны град и шквалистый ветер.

Стоит отметить, что на фоне осадков жара будет постепенно ослабевать:

  • на севере и северо-западе РК днем температура воздуха составит +20+30°С;
  • в центре и на востоке республики: +22+35°С;
  • в южных, юго-восточных регионах столбики термометров опустятся до отметки +27+35°С.
"Лишь на западе страны из-за выноса горячих воздушных масс с Ирана сохранятся высокие температуры +30+42°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Пока зной все еще раскаляет города Казахстана, специалисты рассказали о том, что в Алматы побит дневной температурный рекорд в 43,4°C. Подробнее об этом читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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