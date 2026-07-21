Выпустить 190 тысяч автомобилей планирует Казахстан в 2026 году

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства поделился планами по выпуску автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за последние пять лет в сферу автопрома привлечено около 457 млрд тенге инвестиций.

"В прошлом году было произведено более 171 тысячи автомобилей, а объем производства увеличился на 18%. Эта положительная динамика сохраняется и в текущем году", – сказал Нагаспаев.

Он также сообщил, что за шесть месяцев этого года произведено 94 400 автомобилей, что на 35% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

"План на текущий год – увеличить объем производства на 11% и выпустить 190 тыс. автомобилей. В целом в текущем году производство автомобилей выросло на 131,1%", – добавил министр.

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