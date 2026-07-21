Как повышение порогов достаточности сказалось на покупательской способности казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние повышения порогов достаточности на покупательскую способность казахстанцев на рынке жилья, передает корреспондент Zakon.kz.
Он заявил, что цены на коммерческое жилье в государстве не регулируют.
"В пределах 617 тыс. тенге в целом стоит по стране метр коммерческого жилья. Что касается цен на социальное жилье, здесь позиция государства четкая – мы контролируем цены, они повышаться не будут. Я не буду давать прогнозы по повышению или снижению цен, но предпосылок к этому нет", – сказал Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, летом активность на рынке жилья традиционно повышается.
Министр также заявил, что повышение порогов никак не сказалось на покупательской способности.
Ранее мы писали, что в Казахстане отложили ипотеку под 20%.
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