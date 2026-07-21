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Общество

Как изменились цены на авто в Казахстане

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 12:13 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о ситуации на автомобильном рынке страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению цен на автомобили отечественного производства.

"Цены на автомобили снижаются. Это же хорошая тенденция. У меня есть статистика. Мы проверяли динамику цен на автомобили, произведенные в Казахстане. По итогам прошлого года снижение составило порядка 5%. При этом по автомобилям иностранного производства, наоборот, было небольшое повышение цен", – сказал Нагаспаев.

Ему напомнили, что несмотря на всю выгоду от автокредитов и снижение цен, сами процентные ставки остаются высокими.

"Государственная программа была, она хорошо работала. Сейчас у каждой компании есть собственные программы с привлекательными условиями кредитования. Думаю, представители компаний могут подробнее рассказать о своих предложениях. Помимо того что они снижают цены на автомобили, они также запустили собственные кредитные программы и кредитуют покупателей", – добавил министр.

Ранее Нагаспаев рассказал о производстве автокомпонентов.

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Азамат Сыздыкбаев
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