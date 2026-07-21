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Общество

В Казахстане появятся автобусы собственного производства

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 12:53 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность появления в стране собственного автомобильного бренда, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что создание собственного бренда – это улучшение имиджа страны.

"Каждая страна, которая занимается производством автомобилей, стремится к созданию собственного бренда. Но не у каждой страны он есть. Наши производители говорят, что это их цель, они идут к ней. Но как контраргумент, они мне говорят, что только у 15-20 стран есть свой бренд", – сказал Нагаспаев.

Министр анонсировал запуск собственного странового бренда автобусов.

"Что касается собственного бренда по автобусам, сегодня заявление прозвучало, что в этом году будет собственный бренд "Астана", который разрабатывали казахстанские инженеры. Это будет свой бренд на алматинском заводе. Что касается легковых автомобилей, задача перед руководством компании стоит, министерство будет оказывать всяческую поддержку", – добавил спикер.

О том, как изменились цены на автомобили в Казахстане, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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