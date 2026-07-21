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Общество

На экранах телефонов казахстанцев при звонках появится новая отметка: что это значит

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 12:55 Фото: Zakon.kz
В Казахстане внедрят маркировку официальных звонков для защиты от мошенников. Об этом 21 июля 2026 года на пресс-конференции в СЦК заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, услуги доступа к сети Интернет, IP-телефонии, транкинговой связи смогут предоставлять только лицензированные операторы, что повысит их качество, надежность и безопасность.

"Внедрена маркировка звонков на абонентские устройства сотовой связи для того, чтобы абонент мог отличать официальные звонки от мошеннических. То есть официальные звонки от банков, компаний, предоставляющих услуги, и так далее, будут отображаться на экране устройства", – пояснил Досжан Мусалиев на пресс-конференции в СЦК.

В целом, как отметил вице-министр ИИ, по части телекоммуникаций принято порядка 90 законодательных норм.

Закон вступает в силу в конце августа.

Также спикер напомнил, что в конце июня принята норма, согласно которой абонентам доступна функция отказа от рекламных и информационных рассылок операторов связи и услуги автодозвона.

Кроме того, как заверил Досжан Мусалиев, дополнительные платные услуги связи и интернета будут подключаться с двухэтапного согласия абонента.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили о правилах цифровой безопасности и рассказали, как защититься от кибермошенников. В ведомстве отметили, что наиболее распространенными угрозами остаются фишинговые сайты и сообщения, вредоносные программы, подбор паролей, а также различные мошеннические схемы. В связи с этим казахстанцев призвали внимательнее относиться к защите персональных данных и финансовой информации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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