Казахстанцев предупредили о новой угрозе

Казахстанцам напомнили о правилах цифровой безопасности и рассказали, как защититься от кибермошенников, сообщает Zakon.kz.

Так, 21 июля 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) призвало жителей Казахстана внимательнее относиться к защите персональных данных и финансовой информации.

В ведомстве отметили, что наиболее распространенными угрозами остаются фишинговые сайты и сообщения, вредоносные программы, подбор паролей, а также различные мошеннические схемы.

Все чаще злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания убедительных фишинговых писем и дипфейков – поддельных голосовых и видеозаписей.

Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, казахстанцам рекомендуют:

не передавать посторонним персональные данные и копии документов;

не публиковать фотографии документов, банковских карт и другую конфиденциальную информацию;

не загружать документы с персональными или финансовыми данными в непроверенные сервисы искусственного интеллекта;

использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;

никому не сообщать SMS-коды, пароли и коды подтверждения.

Также в АРРФР советуют не доверять звонкам с просьбой срочно перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные, не устанавливать программы по указанию незнакомцев и всегда самостоятельно связываться с банком или госорганом по официальным контактам.

Кроме того, рекомендуется регулярно проверять безопасность своих устройств, контролировать подключенные приложения и следить за уведомлениями по банковским операциям.

Если есть подозрение, что персональные данные могли попасть к злоумышленникам, необходимо немедленно сменить пароли, заблокировать банковскую карту или доступ к онлайн-банкингу, уведомить банк и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.

В агентстве отдельно напомнили, что сотрудники банков, государственных органов и других финансовых организаций никогда не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, SMS-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Чуть в АРРФР рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров.

