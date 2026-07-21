Казахстанцев предупредили о новой угрозе
Так, 21 июля 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) призвало жителей Казахстана внимательнее относиться к защите персональных данных и финансовой информации.
В ведомстве отметили, что наиболее распространенными угрозами остаются фишинговые сайты и сообщения, вредоносные программы, подбор паролей, а также различные мошеннические схемы.
Все чаще злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания убедительных фишинговых писем и дипфейков – поддельных голосовых и видеозаписей.
Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, казахстанцам рекомендуют:
- не передавать посторонним персональные данные и копии документов;
- не публиковать фотографии документов, банковских карт и другую конфиденциальную информацию;
- не загружать документы с персональными или финансовыми данными в непроверенные сервисы искусственного интеллекта;
- использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;
- никому не сообщать SMS-коды, пароли и коды подтверждения.
Также в АРРФР советуют не доверять звонкам с просьбой срочно перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные, не устанавливать программы по указанию незнакомцев и всегда самостоятельно связываться с банком или госорганом по официальным контактам.
Кроме того, рекомендуется регулярно проверять безопасность своих устройств, контролировать подключенные приложения и следить за уведомлениями по банковским операциям.
Если есть подозрение, что персональные данные могли попасть к злоумышленникам, необходимо немедленно сменить пароли, заблокировать банковскую карту или доступ к онлайн-банкингу, уведомить банк и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.
В агентстве отдельно напомнили, что сотрудники банков, государственных органов и других финансовых организаций никогда не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, SMS-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию.
Чуть в АРРФР рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров.