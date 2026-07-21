Километры развития: Восточный Казахстан продолжает обновление дорог

Развитая дорожная сеть – это не только комфортное передвижение, но и основа экономического роста, развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни людей.

Именно поэтому модернизация транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов акимата Восточно-Казахстанской области.

Протяженность автомобильных дорог региона составляет 5,2 тыс. км. Из них 1,2 тыс. км – дороги республиканского значения, 1,6 тыс. км – областного и еще 2,4 тыс. км – районные. Сложный рельеф, суровый климат с резкими перепадами температур и интенсивное движение большегрузного транспорта требуют системного подхода к развитию и содержанию дорожной сети.

Фото: акимат ВКО

В 2026 году средним ремонтом планируется охватить 630 км автомобильных дорог и улиц, причем 330 км приходится на республиканские трассы, а 300 км – на местные дороги.

Особое внимание уделяется ключевым магистралям, соединяющим населенные пункты, туристические маршруты, приграничные территории и крупные экономические центры. В этом году ремонт ведется на автомобильных дорогах Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, Усть-Каменогорск – Риддер – граница Российской Федерации, а также Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации.

Фото: акимат ВКО

Одним из крупнейших проектов остается реконструкция Осиновского перевала на трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи. Уже завершено строительство объездной дороги, продолжаются земляные работы и возведение моста через реку Пихтовка. После завершения проекта маршрут станет безопаснее, быстрее и комфортнее.

Не менее активно обновляется и местная дорожная сеть. Работы ведутся на направлениях Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское, Курчум – Калжыр, Васильевка – Бозанбай, Кокпекты – Самарское – Васильевская переправа, Октябрьская переправа – Алтайка – Ново-Хайрузовка, Аксуат – Бакей – Карасу – Акжар, Улкен-Нарын – Курчум, а также на подъездных дорогах к населенным пунктам. Для жителей это означает повышение транспортной доступности, сокращение времени в пути и новые возможности для развития бизнеса.

Фото: акимат ВКО

Развитие дорожной инфраструктуры – это гораздо больше, чем километры нового асфальта. Это инвестиции в будущее региона. Современные дороги способствуют развитию бизнеса и туризма, делают доступнее медицинскую помощь и образование для жителей отдаленных сел, укрепляют экономические связи и повышают инвестиционную привлекательность Восточно-Казахстанской области.

Каждый новый участок дороги – это еще один шаг к тому, чтобы Восточный Казахстан становился удобнее для жизни, привлекательнее для инвесторов и доступнее для тех, кто хочет открыть для себя один из самых красивых регионов страны.