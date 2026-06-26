Развитие во имя людей: как изменяется Зайсанский район Восточно-Казахстанской области

За последние три года в Зайсанском районе ВКО проведена масштабная работа по развитию экономики, привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с акимом района Аэлитой Ахметсалимкызы. Аким рассказала, что она сама – уроженка Зайсана, оттого старается делать упор на болезненные точки жизни района, о которых знает не понаслышке, – в частности, жилье и инфраструктуру города Зайсан и местных сел. Так, только за 2023 год в район привлекли 11 млрд тенге инвестиций. В эксплуатацию ввели 8 657 м² жилья. В рамках программы "Одноэтажный Восток" приобрели 46 жилых дома в сельской местности, четыре – в Зайсане на общую сумму 832 млн тенге.

В том же 2023 году власти провели ремонт 20,8 км улиц и подъездных путей на сумму 579 млн тенге, улиц населенных пунктов на сумму 62,5 млн тенге. Также закончено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на сумму более 110 млн тенге. Проведено строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар на 205 млн тенге.

На благоустройство и освещение Зайсана и сельских населенных пунктов выделено и освоено 73,1 млн тенге. Отремонтированы водопроводы сел на сумму 65 млн тенге.

В 2024 году объем строительных работ составил 19,746 млрд тенге, что в 6,2 раза больше уровня 2023 года, было введено 8415 м² жилья. В рамках жилищных программ продолжилось строительство 68 жилых домов в сельских населенных пунктах, 30-квартирного жилого дома в городе Зайсан.

В рамках "Года дорог" выполнены работы на 55,7 км дорог общей стоимостью 1,2 млрд тенге. Заасфальтировано семь улиц Зайсана протяженностью 8,03 км, выполнены работы на сумму 348,6 млн тенге, проведен средний ремонт автомобильной дороги Зайсан – Шиликты.

Асфальтировано 5,5 км. улиц Зайсана на сумму 250 млн тенге.

На благоустройство, в том числе установку спортивных и детских игровых площадок и освещение освоено 168,8 млн тенге.

Произведен средний ремонт улиц сел Биржан и Куаныш.

Приобретен грейдер стоимостью 45,6 млн тенге.

Пять объектов теплоснабжения были отремонтированы на общую сумму 85,7 млн тенге.

В 2025 году ввели еще 11 868 м² жилья, рост составил 41%.

В рамках программы "Одноэтажный Восток":

2023 год – 42;

2024 год – 68;

2025 год – 96 жилых домов с приусадебными участками.

Закончено строительство антенно–мачтовых сооружений в селах Шиликты, Жанатурмыс и Тасбастау.

В 2025 году проведен капитальный ремонт дома культуры села Сарытерек на сумму 345 млн тенге.

Был также завершен ремонт 5,5 км улиц в селах Биржан и Сарытерек, Дайыр на сумму 229,4 млн тенге, проведен ремонт 25,2 км дорог на сумму 475,7 млн тенге.

Что касается сфер образования и здравоохранения. Аэлита Ахметсалимкызы рассказала, что особенно радеет за них, будучи педагогом по первому образованию.

"В 2023 году мы отремонтировали 18 объектов образования на сумму 288 млн тенге, провели капитальный ремонт кровли районной больницы на сумму 171,8 млн тенге, капитальные ремонты врачебных амбулаторий Шиликты, Даир и Кенсай на сумму 342 млн тенге и медицинских пунктов сел Жамбыл, Куаныш, Кайнар на сумму 96 млн тенге. В 2024-м – завершили строительство школы на 300 мест в Зайсане стоимостью 2,5 млрд тенге. Средняя школа имени Ауэзова оснащена современным оборудованием на сумму 250 млн тенге. В прошлом году завершилось строительство новых объектов – школы в селе Үлкен Каратал, школы в селе Сарыжыра, спортивного корпуса в селе Жарсу. Медицинские учреждения отремонтировали, они получили новое оборудование. Вдобавок в рамках модернизации сельского здравоохранения район обрел три новых медицинских пункта и врачебную амбулаторию", – отметила аким.

По ее словам, достигнуты определенные успехи также в направлениях занятости, социальной поддержки населения. За период 2023-2024 создано почти 3500 рабочих мест. Тогда же было выдано 22 гранта на сумму 32,5 млн тенге, адресную социальную помощь получили 200 семей на сумму 110,3 млн тенге.

В целом, за три года 52 молодых специалиста получили подъемные пособия, 20 специалистов получили бюджетные кредиты, шесть молодых врачей обеспечили жильем.

Есть подвижки и с точки зрения экономики. К примеру, в 2023 году в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы 17 гражданам были предоставлены кредитные средства на общую сумму 369 млн тенге для развития различных направлений бизнеса. По программам поддержки предпринимательства "Агробизнес", "Кең дала" и "Іскер" 24 жителям района выданы кредиты на сумму 196 млн тенге. В рамках проекта "Ауыл аманаты" было реализовано 32 проекта, гражданам предоставлены льготные кредиты на сумму 176 млн тенге. Результат – объем продукции, произведенной субъектами бизнеса, увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом. В районный бюджет поступило 1,1 млрд тенге налоговых поступлений.

В 2024 году наблюдался значительный рост инвестиционной активности. В экономику района было привлечено 26,2 млрд тенге инвестиций, что в 3,4 раза больше, чем в 2023 году. Объем промышленного производства составил 5,992 млрд тенге, увеличившись на 29,2%. Объем продукции обрабатывающей промышленности достиг 1,568 млрд тенге, рост составил 56,4%.

В 2025 году положительная динамика сохранилась, объем промышленного производства составил 7,6 млрд тенге; рост к 2024 году составил 27,4%; объем инвестиций в основной капитал достиг 38,7 млрд тенге, увеличившись на 46,5%; объем строительных работ составил 24 млрд тенге.

Как подчеркнула градоначальница, аграрный сектор остается одним из ключевых направлений развития Зайсанского района. Так, в 2023 году сельхозтоваропроизводителями произведена продукция на весьма значительные объемы. Посевная площадь составила 19 749 гектаров. Для повышения производительности приобрели 42 единицы сельскохозяйственной техники.

В 2024-м – еще 62 единицы. А заодно впервые внедрили современные агротехнологии: два хозяйства Шиликтинского и Караталского округов применили капельное орошение при выращивании масличных культур.

В 2025 году объем валовой сельскохозяйственной продукции достиг 24,6 млрд тенге, что на 22,6% больше уровня предыдущего года.

Произведено:

мяса – 8,9 тыс. т (рост 3,2%);

молока – 12,1 тыс. т (рост 5,4%).

Поголовье сельскохозяйственных животных составило:

крупный рогатый скот – 90 тыс. голов;

овцы и козы – 110 тыс. голов;

лошади – 58 тыс. голов.

Для ветеринарных служб приобретено 13 единиц специальной техники на общую сумму 152,4 млн тенге.

Отдельно следует напомнить, что прошлый год отметился одним из важнейших в истории района событий – завершением строительства международной автомобильной трассы "Омск – Майкапшагай", открывшей новые перспективы для развития приграничного сотрудничества, торговли и логистики. А в текущем году завершается строительство нового аэропорта Зайсана.

"Сегодня Зайсанский район – это территория новых возможностей, активного роста и перспективного будущего. За три года реализованы сотни проектов, привлечены значительные инвестиции, созданы новые рабочие места, улучшены условия проживания населения. Но главное достижение района – это не только цифры и показатели, а реальные изменения в жизни людей: новые дома, современные школы, доступная медицина, благоустроенные улицы и уверенность жителей в завтрашнем дне", – считает аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы.

Аким добавила: район продолжит уверенно двигаться в будущее, сохраняя традиции, развивая экономику и создавая прочную основу для новых поколений.