Осталось всего три дня: для поступающих в докторантуру казахстанцев сделали срочное объявление
Так, согласно информации, сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для поступающих в докторантуру состоится в предстоящее воскресенье, 26 июля.
"Тестирование пройдет в городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Тараз, Туркестан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НЦТ.
Уточняется, что прием заявок на тестирование продлится с 22 по 24 июля.
Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:
- зарегистрируйтесь на сайте;
- нажмите "Подать заявку";
- выберите "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
- нажмите "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".
Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из четырех блоков:
- Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут);
- Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут);
- Письмо – 2 задания (50 минут);
- Говорение – 2 задания (7 минут).
Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.
Отмечается, что результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования.
Стоимость участия в тестировании – 7 121 тенге.
20 июля 2026 года в Казахстане началось комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру. По данным Миннауки и высшего образования РК, оно продлится до 10 августа.