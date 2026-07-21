Осталось всего три дня: для поступающих в докторантуру казахстанцев сделали срочное объявление

Сегодня, 21 июля 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился к будущим докторантам. Им назвали сроки приема заявок на КАЗТЕСТ и назвали дату тестирования, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для поступающих в докторантуру состоится в предстоящее воскресенье, 26 июля.

"Тестирование пройдет в городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Тараз, Туркестан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НЦТ.

Уточняется, что прием заявок на тестирование продлится с 22 по 24 июля.

Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:

зарегистрируйтесь на сайте;

нажмите "Подать заявку";

выберите "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";

нажмите "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".

Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из четырех блоков:

Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут);

Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут);

Письмо – 2 задания (50 минут);

Говорение – 2 задания (7 минут).

Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.

Отмечается, что результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования.

Стоимость участия в тестировании – 7 121 тенге.

20 июля 2026 года в Казахстане началось комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру. По данным Миннауки и высшего образования РК, оно продлится до 10 августа.