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Общество

С 20 июня стартуют спецэкзамены: что важно знать поступающим в Казахстане

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 17:55 Фото: tirshilik-tynysy.kz
Сегодня, 16 июня 2026 года, пресс-служба Национального центра тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратилась к поступающим по областям образования "Педагогические науки" и "Здравоохранение", сообщает Zakon.kz.

Им рассказали, что специальные экзамены проводятся на базе вузов в онлайн или офлайн-форматах с 20 июня по 20 августа.

Каждый вуз самостоятельно определяет формат и срок сдачи экзаменов.

"Специальный экзамен является обязательным и для участия в конкурсе грантов, и для поступления на платной основе. То есть если вы желаете участвовать в конкурсе грантов, то вы должны сдать его до подачи документов на конкурс грантов".Пресс-служба НЦТ

Отмечается, что специальный экзамен можно сдать в любом вузе.

Экзамен оценивается по форме "допуск" или "недопуск". Результаты объявляются в день проведения экзамена.

В Наццентре подчеркнули, что абитуриенты, желающие подать документы и на педагогические, и на медицинские специальности, должны сдать специальный экзамен и по педнаправлению, и по меднаправлению.

Со списком вузов, которые проводят специальный экзамен в онлайн-формате, можете ознакомиться по ссылке.

По дополнительным вопросам абитуриентам рекомендовали обратиться в приемные комиссии вузов.

15 июня 2026 года Миннауки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги основного ЕНТ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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