С 20 июня стартуют спецэкзамены: что важно знать поступающим в Казахстане
Им рассказали, что специальные экзамены проводятся на базе вузов в онлайн или офлайн-форматах с 20 июня по 20 августа.
Каждый вуз самостоятельно определяет формат и срок сдачи экзаменов.
"Специальный экзамен является обязательным и для участия в конкурсе грантов, и для поступления на платной основе. То есть если вы желаете участвовать в конкурсе грантов, то вы должны сдать его до подачи документов на конкурс грантов".Пресс-служба НЦТ
Отмечается, что специальный экзамен можно сдать в любом вузе.
Экзамен оценивается по форме "допуск" или "недопуск". Результаты объявляются в день проведения экзамена.
В Наццентре подчеркнули, что абитуриенты, желающие подать документы и на педагогические, и на медицинские специальности, должны сдать специальный экзамен и по педнаправлению, и по меднаправлению.
Со списком вузов, которые проводят специальный экзамен в онлайн-формате, можете ознакомиться по ссылке.
По дополнительным вопросам абитуриентам рекомендовали обратиться в приемные комиссии вузов.
15 июня 2026 года Миннауки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги основного ЕНТ.