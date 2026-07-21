Кто отвечает за единый межбанковский QR-код, разъяснили в АРРФР

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Сегодня, 21 июля 2026 года, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК сделали важное заявление касательно распространения недостоверной информации о деятельности АРРФР, сообщает Zakon.kz.

В свете поступивших запросов от средств массовой информации в агентстве заявили, что распространяемая информация о деятельности АРРФР является недостоверной . "Так, вопросы регулирования единого межбанковского QR-кода не относятся к компетенции агентства. В соответствии с Законом РК "О Национальном Банке Республики Казахстан" вопросы функционирования QR-кода, регулирования платежных систем, а также установления правил и тарифов межбанковских платежей относятся к компетенции Национального банка РК. Агентство не устанавливает комиссии по межбанковскому эквайрингу и не осуществляет регулирование тарифной политики платежных систем". Пресс-служба АРРФР Также в агентстве призвали граждан не доверять недостоверной информации и использовать официальные источники информации . Материал по теме В Нацбанке ответили, при каких обстоятельствах могут отказаться от национального QR 17 июля 2026 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, когда национальный QR станет доступен казахстанцам. Он уточнил, что официальный запуск национального QR состоится 19 июля.

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