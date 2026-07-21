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Общество

Кто отвечает за единый межбанковский QR-код, разъяснили в АРРФР

QR-код, QR код, QR code, оплата через QR код, оплата через QR, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 19:14 Фото: freepik
Сегодня, 21 июля 2026 года, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК сделали важное заявление касательно распространения недостоверной информации о деятельности АРРФР, сообщает Zakon.kz.

В свете поступивших запросов от средств массовой информации в агентстве заявили, что распространяемая информация о деятельности АРРФР является недостоверной.

"Так, вопросы регулирования единого межбанковского QR-кода не относятся к компетенции агентства. В соответствии с Законом РК "О Национальном Банке Республики Казахстан" вопросы функционирования QR-кода, регулирования платежных систем, а также установления правил и тарифов межбанковских платежей относятся к компетенции Национального банка РК. Агентство не устанавливает комиссии по межбанковскому эквайрингу и не осуществляет регулирование тарифной политики платежных систем".Пресс-служба АРРФР

Также в агентстве призвали граждан не доверять недостоверной информации и использовать официальные источники информации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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