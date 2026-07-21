Казахстанские тхэквондисты завоевали 21 медаль на турнире в Южной Корее

Фото: olympic.kz

Молодежная сборная Казахстана по тхэквондо завоевала 21 медаль на международном турнире в южнокорейском Чунчхоне. Об этом 21 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

Как отметили в НОК РК, по итогам соревнований наши спортсмены записали в свой актив 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Золотые медали завоевали: Шахризода Акрамова (до 44 кг);

Нурайым Бакытжанкызы (до 55 кг);

Любовь Юн (до 68 кг);

Азим Талгатов (до 45 кг);

Алинур Еркин (до 59 кг);

Наурызбек Нургазиев (до 68 кг);

Аманай Куралбаев (свыше 78 кг). Серебряными призерами стали: Аяру Есенгали (до 42 кг);

Сабина Турутулова (свыше 68 кг);

Багдат Амангельдиев (до 48 кг);

Павел Эм (до 63 кг);

Тимур Рахпанов (до 73 кг);

Жанторе Сагынгали (до 78 кг). Бронзовые медали завоевали: Элеанора Шералы (до 55 кг);

Жанна Палмахова (до 55 кг);

Милана Муханова (до 59 кг);

Аяжан Танжарык (до 63 кг);

Нурила Жарас (до 68 кг);

Аяна Жетес (до 68 кг);

Марсело Лопес Тилеубай Абдиль (до 63 кг);

Бекбау Махамбетали (до 78 кг). Ранее сообщалось, что паратхэквондистка из Алматы разгромила соперницу из Ирана и взяла "золото" Азии.

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