Казахстанские тхэквондисты завоевали 21 медаль на турнире в Южной Корее
Фото: olympic.kz
Молодежная сборная Казахстана по тхэквондо завоевала 21 медаль на международном турнире в южнокорейском Чунчхоне. Об этом 21 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.
Как отметили в НОК РК, по итогам соревнований наши спортсмены записали в свой актив 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Золотые медали завоевали:
- Шахризода Акрамова (до 44 кг);
- Нурайым Бакытжанкызы (до 55 кг);
- Любовь Юн (до 68 кг);
- Азим Талгатов (до 45 кг);
- Алинур Еркин (до 59 кг);
- Наурызбек Нургазиев (до 68 кг);
- Аманай Куралбаев (свыше 78 кг).
Серебряными призерами стали:
- Аяру Есенгали (до 42 кг);
- Сабина Турутулова (свыше 68 кг);
- Багдат Амангельдиев (до 48 кг);
- Павел Эм (до 63 кг);
- Тимур Рахпанов (до 73 кг);
- Жанторе Сагынгали (до 78 кг).
Бронзовые медали завоевали:
- Элеанора Шералы (до 55 кг);
- Жанна Палмахова (до 55 кг);
- Милана Муханова (до 59 кг);
- Аяжан Танжарык (до 63 кг);
- Нурила Жарас (до 68 кг);
- Аяна Жетес (до 68 кг);
- Марсело Лопес Тилеубай Абдиль (до 63 кг);
- Бекбау Махамбетали (до 78 кг).
Ранее сообщалось, что паратхэквондистка из Алматы разгромила соперницу из Ирана и взяла "золото" Азии.
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