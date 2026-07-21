#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
470.28
537.53
5.99
Спорт

Казахстанские тхэквондисты завоевали 21 медаль на турнире в Южной Корее

спортсменка выступает за Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 19:28 Фото: olympic.kz
Молодежная сборная Казахстана по тхэквондо завоевала 21 медаль на международном турнире в южнокорейском Чунчхоне. Об этом 21 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

Как отметили в НОК РК, по итогам соревнований наши спортсмены записали в свой актив 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали:

  • Шахризода Акрамова (до 44 кг);
  • Нурайым Бакытжанкызы (до 55 кг);
  • Любовь Юн (до 68 кг);
  • Азим Талгатов (до 45 кг);
  • Алинур Еркин (до 59 кг);
  • Наурызбек Нургазиев (до 68 кг);
  • Аманай Куралбаев (свыше 78 кг).

Серебряными призерами стали:

  • Аяру Есенгали (до 42 кг);
  • Сабина Турутулова (свыше 68 кг);
  • Багдат Амангельдиев (до 48 кг);
  • Павел Эм (до 63 кг);
  • Тимур Рахпанов (до 73 кг);
  • Жанторе Сагынгали (до 78 кг).

Бронзовые медали завоевали:

  • Элеанора Шералы (до 55 кг);
  • Жанна Палмахова (до 55 кг);
  • Милана Муханова (до 59 кг);
  • Аяжан Танжарык (до 63 кг);
  • Нурила Жарас (до 68 кг);
  • Аяна Жетес (до 68 кг);
  • Марсело Лопес Тилеубай Абдиль (до 63 кг);
  • Бекбау Махамбетали (до 78 кг).

Ранее сообщалось, что паратхэквондистка из Алматы разгромила соперницу из Ирана и взяла "золото" Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
8 медалей в первый день: Казахстан успешно стартовал на международном турнире
00:27, 24 июня 2026
Казахстанские таеквондисты выиграли 18 медалей в первый день международного турнира
Фото: НОК РК
19:22, 16 апреля 2026
Казахстанский таэквондист завоевал "бронзу" чемпионата мира
международный турнир по таэквондо в Болгарии
18:52, 02 марта 2026
Триумф Казахстана в Болгарии: 11 медалей завоевали таэквондисты на престижном турнире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
19:32, Сегодня
"Шансы равны": бывший главный тренер "Кайрата" Шпилевский – о матче с "Омонией"
Фото: instagram/usykaa
19:04, Сегодня
Александр Усик ответил, когда проведёт прощальный бой по боксу
Тимофей Скатов
18:38, Сегодня
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов одержал волевую победу на турнире серии ATP 250
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:33, Сегодня
"У "Омонии" есть преимущество": экс-лидер "Жениса" Венизелу - о матче "Кайрата" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: