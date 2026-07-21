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Общество

Передышка от жары совсем близко: синоптики порадовали жителей Алматы, Астаны и Шымкента

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:54 Фото: pixabay
Жители Алматы, Астаны и Шымкента пережили пик жары и теперь ждут долгожданных дождей с грозами и похолодания, сообщает Zakon.kz.

О предстоящей погоде в трех крупнейших городах страны на 22, 23 и 24 июля 2026 года рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Астана

  • 22 июля: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Временами порывы ветра будут подниматься до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
  • 23-24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Алматы

  • 22 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер временами будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +27+29°С.
  • 23-24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

Шымкент

  • 22 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.
  • 23 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.
  • 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:54
Казахстанцев ждет передышка от жары с 21 июля, но повезет не всем

Не так давно мы рассказывали, что 20 июля 2026 года грозовой фронт стал причиной сразу 55 лесных пожаров на территории государственного лесного фонда Казахстана. Все возгорания возникли из-за ударов молний.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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