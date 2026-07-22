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Общество

Выделены деньги для строительства защитной дамбы на озере Алаколь

Строительство защитной дамбы на озере Алаколь, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 08:18 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана выделило 3 млрд тенге на строительство ограждающей дамбы на озере Алаколь, сообщает Zakon.kz.

Деньги выделены из резерва правительства в рамках исполнения поручений главы государства по развитию водохозяйственной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, рассказали в пресс-службе правительства утром 22 июля.

Данная сумма позволит укрепить береговую линию и систему переноса и перераспределения наносов озера Алаколь.

"Выделенные средства будут направлены на строительство защитной дамбы протяженностью 6 км. Из них 2,5 км приходится на село Көктұма, 3,5 км – на село Ақши", – говорится в сообщении.
Строительство защитной дамбы , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 08:18

Фото: пресс-служба правительства РК

Кроме того, создание защитной инфраструктуры также будет способствовать развитию туристического потенциала региона. В 2025 году на протяжении 1,7 км уже были выполнены укрепительные, земляные и бетонные работы, а также завершены работы по устройству габионных конструкций.

В течение последних двух лет в шести областях Казахстана – Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской – построено и укреплено 243 км защитных дамб и сооружений.

"Правительство держит на постоянном контроле реализацию проектов, направленных на развитие водной и туристической инфраструктуры, сохранение природных ресурсов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов страны", – подытожили в пресс-службе правительства.

21 июля 2026 года на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности совместно с предприятиями в течение месяца разработать план по созданию производств автокомпонентов в Казахстане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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