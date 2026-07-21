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Общество

Бектенов поручил за месяц подготовить план развития производства автокомпонентов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:46 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 июля 2026 года поручил министерству промышленности совместно с предприятиями в течение месяца разработать план по созданию производств автокомпонентов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина подчеркнул, что отрасль машиностроения является одной из важнейших точек роста и локомотивом ускоренной диверсификации экономики страны.

"Главой государства ставится задача по трансформации отечественной автомобильной промышленности в полноценную высокотехнологичную отрасль. Реализация ряда крупных проектов, таких как KIA Qazaqstan, AstanaMotors и других, придала значительный импульс технологической модернизации всей промышленности страны. В целях дальнейшего комплексного развития автомобильной отрасли необходимо принять меры", – заявил Бектенов.

С его слов, важным направлением является формирование полноценной локальной базы автокомпонентов, соответствующих современным требованиям.

"Для этого требуется расширить номенклатуру отечественных материалов, используемых при их производстве. К примеру, карагандинский Qarmet уже осуществляет производство специальных марок стали для автобусов и грузовых автомобилей. Следующим этапом необходимо наладить выпуск стали для легковых автомобилей. Имеется высокий потенциал глубокой переработки меди, алюминия, хрома, а также производства резиновых, пластиковых, кабельных и других изделий. В этой связи поручаю министерству промышленности совместно с отраслевыми предприятиями в месячный срок разработать соответствующий план по созданию производств автокомпонентов", – озвучил он.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал о новых проектах в сфере автопрома.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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