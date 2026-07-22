Выборы без барьеров: как организуется голосование на дому в Туркестане?

Полная реализация избирательного права каждого гражданина в Республике Казахстан – один из главных принципов демократического общества.

В связи с этим для граждан, которые в день выборов не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или другим объективным причинам, законом предусмотрена возможность голосования вне помещения для голосования.

Согласно избирательному законодательству Республики Казахстан, если избиратель не может прибыть на свой избирательный участок в день голосования, он может заранее подать заявление в участковую избирательную комиссию. В таком случае члены комиссии выезжают по адресу проживания гражданина со специальной переносной избирательной урной и организуют процедуру голосования.

Предпринимаются все меры для создания условий, чтобы граждане с инвалидностью могли сделать свой выбор и проголосовать на выборах.

Все 952 избирательных участка в Туркестанской области полностью обеспечены материально-техническими средствами. Каждый участок включен в Карту доступности объектов и услуг для лиц с инвалидностью.

Общее количество избирателей с особыми потребностями при голосовании в регионе составляет 14 873 человека. Из них:

3365 избирателей пользуются креслами-колясками;

7643 избирателя – граждане с нарушениями зрения;

3865 избирателей – граждане с нарушениями слуха.

В день выборов для обеспечения беспрепятственного передвижения этих граждан будут задействованы 65 единиц инватакси и 49 единиц социального такси. В целом по области созданы благоприятные и безбарьерные условия для граждан с особыми потребностями.

На всех 952 участках учтена доступность для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках. Полностью завершена работа по обеспечению специальными кабинами для тайного голосования и отдельными уголками для лиц с инвалидностью.

Все этапы данной процедуры проводятся в строгом соответствии с требованиями закона. В полной мере соблюдаются тайна, добровольность и справедливость голосования. Члены комиссии не оказывают никакого влияния на выбор избирателя и строго выполняют все процедуры, предусмотренные избирательным законодательством. Кроме того, члены комиссий прошли специальное обучение и неукоснительно руководствуются нормами избирательного права.

"Голос каждого гражданина – это важный вклад в будущее страны. Выборы – яркое проявление гражданской ответственности. Обеспечение избирательного права каждого гражданина – одна из главных задач избирательных комиссий. С этой целью избирательные комиссии Туркестанской области, руководствуясь требованиями закона, продолжают непрерывную работу по обеспечению всех необходимых условий для свободного волеизъявления каждого гражданина", – отметил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Ансар Усербаев.

Граждане, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут прибыть на избирательный участок, могут в полном объеме воспользоваться возможностью проголосовать вне помещения для голосования в установленном законом порядке.