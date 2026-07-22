Костанайка выиграла суд за испорченные губы

В Костанае клиентка судилась с косметологом за некачественную пластику губ, сообщает Zakon.kz.

"Ак Жайык" пишет, что в октябре 2024 года ответчик провела истице хейлопластику. За процедуру она получила 120 тыс. тенге. Но результат не понравился клиентке, поэтому в апреле 2025 года была проведена повторная операция за 90 тыс. тенге. Однако и это не обрадовало женщину.

"Проверка уполномоченного органа показала, что ответчик не имела сертификата специалиста по специальности "Пластическая хирургия" и лицензии на осуществление медицинской деятельности. По делу назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению экспертов, у истицы образовалась рубцовая деформация верхней губы вследствие излишнего удаления тканей при проведении операций. Эксперты установили прямую причинно-следственную связь между хирургическими вмешательствами и наступившими последствиями. Причиненный вред здоровью квалифицирован как вред средней тяжести", – говорится в информации.

Суд пришел к выводу, что ответчик осуществляла медицинскую деятельность без необходимого профильного образования и лицензии, а также без оформления медицинской документации. Это повлекло причинение вреда здоровью истицы.

Решением суда иск удовлетворен частично.

С ответчика взыскали 210 тыс. тенге за стоимость оплаченных операций, 700 тыс. тенге компенсации морального вреда и 457 тыс. тенге расходов на проведение судебной экспертизы.

Общая сумма взыскания составила более 1,3 млн тенге.

Ранее Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба, причиненного в результате схода снежно-ледяной массы с крыши здания.