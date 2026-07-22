Шестилетний ребенок устроил автопожар в Семее

В Семее ребенок неосознанно поджег автомобиль, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz рассказал, что в Семее горел автомобиль. Сотрудники полиции установили, что виновником возгорания, произошедшего во дворе дома, стал ребенок.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что незадолго до пожара возле автомобиля находились трое несовершеннолетних. По предварительным данным, один из детей поджег сухую траву спичками. Когда огонь начал распространяться, дети убежали. Эти обстоятельства подтверждены объяснениями их законных представителей", – прокомментировали в ДП области Абай.

Поясняется, что родители шестилетнего ребенка возместят владельцу автомобиля причиненный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что два миллиона тенге отсудил водитель за сход льда на его машину в Костанае.