#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
467.65
533.26
5.96
Происшествия

Шестилетний ребенок устроил автопожар в Семее

Спички, руки, огонь , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 20:02 Фото: pixabay
В Семее ребенок неосознанно поджег автомобиль, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz рассказал, что в Семее горел автомобиль. Сотрудники полиции установили, что виновником возгорания, произошедшего во дворе дома, стал ребенок.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что незадолго до пожара возле автомобиля находились трое несовершеннолетних. По предварительным данным, один из детей поджег сухую траву спичками. Когда огонь начал распространяться, дети убежали. Эти обстоятельства подтверждены объяснениями их законных представителей", – прокомментировали в ДП области Абай.

Поясняется, что родители шестилетнего ребенка возместят владельцу автомобиля причиненный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что два миллиона тенге отсудил водитель за сход льда на его машину в Костанае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Пожары
05:55, 31 мая 2024
В Семее и Атырау спасатели тушили автопожары
19-й ребенок родился в знаменитой семье в Петропавловске
17:26, 07 августа 2024
19-й ребенок родился в знаменитой семье в Петропавловске
пострадавший ребенок
23:05, 08 августа 2023
В ЗКО шестилетний ребенок застрял в металлическом заборе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
20:04, Сегодня
Арина Соболенко сделала выбор между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом
Фото: НХЛ
19:34, Сегодня
В "Барысе" высказались о заключении контракта с американским форвардом Бейли
Фото: НХЛ
19:07, Сегодня
"Барыс" заключил контракт с американским нападающим Джастином Бейли
Фото: ATP
18:39, Сегодня
Чемпион Almaty Open Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: