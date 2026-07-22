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Общество

Два миллиона тенге отсудил водитель за сход льда на его машину в Костанае

Авто, сугроб, снег , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 19:38 Фото: pixabay
Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба, причиненного в результате схода снежно-ледяной массы с крыши здания, сообщает Zakon.kz.

"Алау" передает, что в марте 2026 года на припаркованный возле здания на проспекте Абая автомобиль сошла снежно-ледяная масса. В результате транспортное средство получило механические повреждения.

Согласно отчетам независимой оценки, стоимость восстановительного ремонта автомобиля превысила 1,8 млн тенге. Еще 180 тыс. тенге составила утрата товарной стоимости машины.

"Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, утверждая, что у здания были размещены предупреждающие объявления о возможном сходе снега и льда. Однако суд пришел к выводу, что представленные фотографии не подтверждают, когда именно были сделаны снимки и размещены предупреждения. При этом видеозапись, снятая сразу после происшествия, показала, что предупреждающих знаков на месте не было", – пишет издание.

При вынесении решения суд руководствовался нормами Гражданского кодекса, а также Правилами благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области. Согласно этим требованиям, обязанность по своевременной очистке крыши от снега и наледи, а также обеспечению безопасности граждан и их имущества возлагается на собственника здания.

Суд пришел к выводу, что ответчик не принял всех необходимых мер для предотвращения причинения вреда, поэтому иск был удовлетворен.

В результате с индивидуального предпринимателя в пользу владельца автомобиля взыскано 2 млн тенге материального ущерба.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске поездка 66-летнего водителя оказалась настолько неудачной, что от спущенного колеса довела до суда.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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