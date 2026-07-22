В Актау нашли сотни нелегальных препаратов для омоложения
Фото: magnific.com
В Актау накрыли медцентр, где людям вводили незарегистрированные в Казахстане препараты. Там изъяли порядка 250 упаковок так называемых инъекций молодости и красоты, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, нелегальные медикаменты, отсутствие лицензии на инфузии и еще ряд нарушений выявили во время внеплановой проверки. Поводом послужила жалоба одной из бывших клиенток. Выяснилось, что в учреждении действовали два процедурных кабинета – один обычный, а второй работал как салон красоты. Там пациентам ставили популярные в бьюти-сфере капельницы. Однако разрешения на этот вид услуг дирекция не получала. А препараты и вовсе оказались без лицензии.
В итоге медорганизацию оштрафовали почти на 800 тыс. тенге. И закрыли, правда, временно.
"По сути, кабинет работал как салон красоты. Со стороны департамента был наложен штраф. А суд, помимо штрафа, постановил конфисковать и уничтожить незарегистрированные препараты. Кроме того, вынесено постановление о приостановлении деятельности медицинской организации сроком на один месяц". Замруководителя департамента Комитета медицинского и фармконтроля по Мангистауской области Ерлан Толепберген
Ранее сообщалось, какие лекарства подорожали сильнее всего в Казахстане.
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