Почти 10 млрд тенге выделено на создание новой космической системы связи

Из резерва правительства выделено 10,4 млрд тенге на реализацию проекта по созданию космической системы связи KazSat-3R, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, передает пресс-служба правительства.

Выделенные средства направят на создание нового спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий космический аппарат KazSat-3. Плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году, замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи.

Реализация проекта:

обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания;

позволит расширить доступ к интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах;

повысит уровень информационной безопасности;

укрепит технологический суверенитет Казахстана.

Фото: пресс-служба правительства РК

На сегодняшний день ресурсами космической системы связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы связи и государственные структуры. На базе системы оказываются услуги телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к Интернету. К системе подключены 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания.

"Создание спутника связи KazSat-3R и реализация новых проектов в сфере дистанционного зондирования Земли обеспечат дальнейшее развитие космической отрасли Казахстана, расширение ее технологических возможностей", – говорится в сообщении.

Постановлением правительства от 18 июля 2026 года в Казахстане утверждены Правила осуществления стратегического цифрового майнинга.