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Общество

Будущим магистрантам Казахстана напомнили важные правила перед тестированием

Технопарк, IT, айти, программирование, программисты, IT-специалисты, студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:59 Фото: akorda.kz
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 23 июля 2026 года, обратился к будущим магистрантам с полезной информацией. Им напомнили важные правила, сообщает Zakon.kz.

Так, участникам комплексного тестирования в магистратуру напомнили, что:

  • с собой можно взять только удостоверение личности и ручку;
  • время тестирования составляет 3 часа 55 минут для поступающих на научно-педагогическое направление и 1 час 40 минут – на профильное направление;
  • апелляцию по содержанию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования и ознакомления с результатами, а по техническим причинам – только во время тестирования.

21 июля 2026 года Национальный центр тестирования опубликовал календарь поступления в магистратуру. Готовящихся к поступлению призвали не пропустить важные даты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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