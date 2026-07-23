Будущим магистрантам Казахстана напомнили важные правила перед тестированием

Фото: akorda.kz

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 23 июля 2026 года, обратился к будущим магистрантам с полезной информацией. Им напомнили важные правила, сообщает Zakon.kz.

Так, участникам комплексного тестирования в магистратуру напомнили, что: с собой можно взять только удостоверение личности и ручку;

время тестирования составляет 3 часа 55 минут для поступающих на научно-педагогическое направление и 1 час 40 минут – на профильное направление;

апелляцию по содержанию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования и ознакомления с результатами, а по техническим причинам – только во время тестирования. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ұлттық тестілеу орталығы (@testcenterkz) 21 июля 2026 года Национальный центр тестирования опубликовал календарь поступления в магистратуру. Готовящихся к поступлению призвали не пропустить важные даты.

Поделитесь новостью