Обещают гранты и ответы на тесты: казахстанцев предупредили о мошенничестве

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана выступил с важным предупреждением к будущим магистрантам – с просьбой не доверять сомнительным предложениям и полагаться лишь на свои знания, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в последнее время в социальных сетях и мессенджерах все чаще распространяются ложные сообщения с предложениями "поможем пройти комплексное тестирование", "гарантируем образовательный грант" или "у нас есть ответы на тестовые задания".

Однако все подобные предложения являются мошенничеством.

"Призываем граждан не доверять сомнительной информации и не становиться жертвами злоумышленников". Национальный центр тестирования (НЦТ)

Сотрудники центра настоятельно напоминают, что для каждого участника комплексного тестирования формируется индивидуальный вариант теста. Поэтому распространяемые в интернете "вопросы" или "ответы" не соответствуют реальным заданиям комплексного тестирования.

"При выявлении фактов незаконного распространения тестовых материалов совместно с уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры. Кроме того, тестовые задания являются интеллектуальной собственностью Национального центра тестирования, а их незаконная публикация и распространение влекут ответственность в соответствии с законодательством РК". Национальный центр тестирования (НЦТ)

Немного ранее будущим магистрантам Казахстана напоминали важные правила перед тестированием.