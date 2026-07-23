Одна подпись – и чужой кредит может стать вашим: срочное предупреждение для казахстанцев

Сегодня, 23 июля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, какова ответственность созаемщика при оформлении займа, сообщает Zakon.kz.

Агентство напоминает гражданам о важности внимательного подхода к принятию обязательств по кредитным договорам в качестве созаемщика.

Созаемщик – это лицо, которое наряду с заемщиком подписывает договор банковского займа и несет равную ответственность за выполнение обязательств по нему. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор вправе потребовать полное или частичное погашение задолженности от созаемщика.

На практике, как пояснили казахстанцам, созаемщики чаще всего привлекаются при оформлении ипотечных займов, когда собственных доходов заемщика недостаточно для получения одобрения кредита. В таких случаях банк учитывает совокупный доход заемщика и созаемщика, что позволяет увеличить вероятность получения займа.

"При этом созаемщик принимает на себя те же обязательства, что и основной заемщик. В случае возникновения просроченной задолженности кредитор может применять к нему предусмотренные законодательством меры взыскания, включая списание средств со счетов, обращение взыскания на имущество и судебное разбирательство". Пресс-служба АРРФР

Гражданам следует учитывать, что статус созаемщика отличается от статуса гаранта (поручителя).

"Доход созаемщика учитывается при определении суммы кредита, а его ответственность распространяется на весь объем обязательств по договору. В свою очередь ответственность гаранта ограничивается условиями предоставленной гарантии". Пресс-служба АРРФР

В связи с этим агентство обратилось к казахстанцам со срочным и важным предупреждением:

"Перед тем как согласиться стать созаемщиком, рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями договора, объективно оценить свои финансовые возможности на случай возникновения трудностей с погашением займа у основного заемщика, а также учитывать, что обязательства сохраняются до полного исполнения условий договора независимо от количества созаемщиков. Принятие решения об участии в кредитной сделке требует взвешенного подхода и понимания всех связанных с этим рисков. Недостаточная оценка возможных последствий может привести к существенной финансовой нагрузке".

21 июля 2026 года стало известно, что общий долг казахстанцев перед банками превысил 25 трлн тенге. По данным Нацбанка, основную часть долга составляют потребительские кредиты – 17,1 трлн тенге, или около 67% всего портфеля.