Более 1 300 нарушений за 21 день: КНБ обнародовал данные о вывозе топлива

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 23 июля 2026 года, опубликовала отчет о мерах по недопущению нелегального вывоза нефтепродуктов через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Комитете, только с 1 по 21 июля 2026 года в пунктах пропуска зафиксировано 1 342 попытки незаконного перемещения горюче-смазочных материалов (ГСМ) объемом более 112 тонн.

Как подчеркнули в КНБ, всех виновных привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.

"Данные действия направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота ГСМ", – заверили в пресс-службе КНБ.

18 июля 2026 года стало известно, что в Восточно-Казахстанской области пресечена попытка незаконного вывоза в Китай более 2,6 тыс. литров дизельного топлива. Нарушителей с потайными баками поймали на таможенном посту "Майкапчагай".