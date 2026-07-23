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Общество

Два самолета FlyArystan экстренно изменили маршрут из-за ситуации в аэропорту Шымкента

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
22 июля 2026 года два самолета авиакомпании FlyArystan экстренно изменили маршруты из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Шымкента. Они вылетели в третий мегаполис страны из Актау и Алматы. В связи с этим произошли задержки других рейсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей. А подробности нам раскрыли в пресс-службе казахстанского лоукостера.

"Рейс FlyArystan FS7580 по маршруту Актау – Шымкент совершил посадку в Алматы, а рейс FS7105 по маршруту Алматы – Шымкент был перенаправлен обратно в Алматы в связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента. После открытия взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента рейс FS7580 вылетел в пункт назначения в 01:21 по местному времени. Рейс FS7105 также повторно вылетел из Алматы в Шымкент в 02:56 по местному времени", – сообщили в пресс-службе FlyArystan сегодня, 23 июля.

Отмечается, что в связи с временным закрытием ВПП аэропорта Шымкента также были задержаны последующие разворотные рейсы FS7579 по маршруту Шымкент – Актау и FS7106 по маршруту Шымкент – Алматы.

"Решения об изменении маршрутов и времени выполнения рейсов были обусловлены обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании. Главным приоритетом авиакомпании остается безопасность полетов", – подчеркнули в пресс-службе FlyArystan.

20 июля 2026 года казахстанский лоукостер объявил о запуске нового международного рейса по маршруту Алматы – Чунцин – Алматы. Уточнялось, что первый рейс FlyArystan в Чунцин отправится 23 сентября 2026 года. Отмечалось, что самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и субботам из Алматы, а обратно – по четвергам и воскресеньям.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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