Самолет сбил собаку в аэропорту Шымкента

15 апреля 2026 года в аэропорту Шымкента самолет FlyArystan сбил собаку. В пресс-службе авиакомпании Zakon.kz рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной информации, после посадки рейса FS7105, выполнявшего перелет по маршруту Алматы – Шымкент, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента произошло столкновение воздушного судна с животным (собакой).

"В результате столкновения были повреждены компоненты воздушного судна. На данный момент все компоненты, подлежащие замене, будут доставлены из Алматы". Пресс-служба FlyArystan

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте добавили, что данный факт зарегистрирован в Управлении полиции на транспорте на станции Шымкент.

"В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – подчеркнули в ведомстве.

8 апреля 2026 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев озвучил статистику по количеству зарегистрированных собак и кошек по стране. В базе данных зафиксировано 312 тысяч животных. Из них 254 тысячи собак.