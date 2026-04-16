События

Самолет сбил собаку в аэропорту Шымкента

Аэропорт в Шымкенте, аэропорт Шымкента, международный аэропорт Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 13:28 Фото: akorda.kz
15 апреля 2026 года в аэропорту Шымкента самолет FlyArystan сбил собаку. В пресс-службе авиакомпании Zakon.kz рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной информации, после посадки рейса FS7105, выполнявшего перелет по маршруту Алматы – Шымкент, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента произошло столкновение воздушного судна с животным (собакой).

"В результате столкновения были повреждены компоненты воздушного судна. На данный момент все компоненты, подлежащие замене, будут доставлены из Алматы".Пресс-служба FlyArystan

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте добавили, что данный факт зарегистрирован в Управлении полиции на транспорте на станции Шымкент.

"В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – подчеркнули в ведомстве.

8 апреля 2026 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев озвучил статистику по количеству зарегистрированных собак и кошек по стране. В базе данных зафиксировано 312 тысяч животных. Из них 254 тысячи собак.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
МЧС о пожарных щитах в домах: В них нет необходимости
Еще один самолет повредили сотрудники аэропорта Астаны
Самолет из Астаны развернулся на полпути в Костанай
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
