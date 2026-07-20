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События

Казахстан и один из крупнейших мегаполисов Китая свяжет новый авиамаршрут

Чунцин, город, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 15:33 Фото: pixabay
Казахстанский лоукостер объявляет о запуске нового международного рейса по маршруту Алматы – Чунцин – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый рейс FlyArystan в Чунцин отправится 23 сентября 2026 года.

"Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и субботам из Алматы, а обратно – по четвергам и воскресеньям", – поделились подробностями в авиакомпании.

Чунцин – один из крупнейших городов Китая, ежегодно привлекающий миллионы туристов.

Перелет из Алматы займет около пяти часов.

14 июля 2026 года мы рассказывали, что казахстанцам открыли новый прямой авиамаршрут к Черному морю. Подробнее – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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