Казахстан и один из крупнейших мегаполисов Китая свяжет новый авиамаршрут

Казахстанский лоукостер объявляет о запуске нового международного рейса по маршруту Алматы – Чунцин – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый рейс FlyArystan в Чунцин отправится 23 сентября 2026 года.

"Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и субботам из Алматы, а обратно – по четвергам и воскресеньям", – поделились подробностями в авиакомпании.

Чунцин – один из крупнейших городов Китая, ежегодно привлекающий миллионы туристов.

Перелет из Алматы займет около пяти часов.

14 июля 2026 года мы рассказывали, что казахстанцам открыли новый прямой авиамаршрут к Черному морю. Подробнее – тут.