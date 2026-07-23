Есть ли в Казахстане материальное вознаграждение за посмертное донорство
Фото: akorda.kz
Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов рассказал о поощрении, которое предусмотрено государством в рамках посмертного донорства, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, материальное вознаграждение за посмертное донорство в стране не предусмотрено.
"Во всем мире предусмотрено, что донорство должно быть бесплатным и безвозмездным. Мы идем по этому принципу, соответственно, на данный момент материального стимулирования для родственников, давших согласие, пока нет", – сказал Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК 23 июля 2026 года.
При этом, как отметил спикер, родственников поощряют благодарственными письмами от Минздрава.
"Единственный момент – моральное стимулирование. Это благодарственные письма, приглашение для вручения грамот. Мы направляем грамоты и в регионы, чтобы поблагодарили родственников от имени Минздрава", – добавил Айдар Ситказинов.
Ранее мы писали, что вице-премьер Аида Балаева заявила о согласии на посмертное донорство.
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