Есть ли в Казахстане материальное вознаграждение за посмертное донорство

Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов рассказал о поощрении, которое предусмотрено государством в рамках посмертного донорства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, материальное вознаграждение за посмертное донорство в стране не предусмотрено.

"Во всем мире предусмотрено, что донорство должно быть бесплатным и безвозмездным. Мы идем по этому принципу, соответственно, на данный момент материального стимулирования для родственников, давших согласие, пока нет", – сказал Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК 23 июля 2026 года.

При этом, как отметил спикер, родственников поощряют благодарственными письмами от Минздрава.

"Единственный момент – моральное стимулирование. Это благодарственные письма, приглашение для вручения грамот. Мы направляем грамоты и в регионы, чтобы поблагодарили родственников от имени Минздрава", – добавил Айдар Ситказинов.

Ранее мы писали, что вице-премьер Аида Балаева заявила о согласии на посмертное донорство.