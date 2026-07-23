Что помогло остановить распространение пожара в "Семей орманы"

Крупный лесной пожар, вспыхнувший в июле 2026 года в "Семей орманы", вновь напомнил: пожары в лесу неизбежны. Главный вопрос – насколько быстро удается остановить огонь, пока он не вышел из-под контроля. Как изменились подходы к борьбе с огнем после трагедии 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает генеральный директор ГЛПР "Семей орманы" Казбек Аметов, только с начала пожароопасного сезона на территории резервата зарегистрировано 172 возгорания, из которых 142 произошли из-за грозовых разрядов.

"Пожары случаются, но все зависит от того, чтобы не допустить их распространения и оперативно локализовать", – говорит Казбек Аметов.

По его словам, нынешнее лето оказалось особенно сложным. Уже третий месяц в регионе держится аномальная жара, сохраняется засуха, а сосновые леса резервата расположены на сухих песчаных почвах. В таких условиях даже небольшой очаг способен быстро перейти в верховой пожар.

Фото: ГЛПР "Семей Орманы"

Одним из главных изменений после трагедии 2023 года стало масштабное обновление техники. "Семей орманы" получил 53 новых пожарных автомобиля, 40 малых лесопатрульных комплексов, 10 тракторов и современное оборудование. Сегодня в распоряжении резервата 82 пожарные автоцистерны, хотя по нормативу достаточно 70, а 95% автопарка составляют новые машины. Быстро реагировать на возгорания также помогают 46 МЛПК и полностью укомплектованный парк тракторов с навесным оборудованием. Пять филиалов, не имевших доступа к интернету, оснастили терминалами Starlink, а также закупили 150 радиостанций.

Как рассказывает Казбек Аметов, именно техническое перевооружение резервата сыграло ключевую роль во время пожара, начавшегося 16 июля 2026 года. По предварительным данным, его площадь составила 370 га. Оснащенность позволила оперативно обнаружить очаг возгорания, быстро перебросить силы к месту пожара и локализовать огонь, не допустив его распространения до масштабов трагедии 2023 года. Тогда, напомним, огонь охватил 60 тыс. га лесного массива.

Изменилась и сама схема реагирования: появился отработанный алгоритм взаимодействия со всеми службами. При возникновении пожара одновременно привлекаются подразделения "Казавиалесоохраны", "Казавиаспаса", Минобороны, МЧС, МВД и акимата. Так, во время пожара, который начался 16 июля, были задействованы 805 человек, 194 единицы техники и 8 вертолетов на 800 тонн воды.

Особую роль в первые минуты возгорания играют малые лесопатрульные комплексы.

"Если расстояние около 20 километров, большой пожарный автомобиль может ехать 10-15 минут, а МЛПК прибывает за семь-восемь минут. Его задача – остановить распространение огня до подхода основных сил", – говорит руководитель резервата.

Фото: Из личного архива Асхата Сулубекова

Изменения особенно хорошо ощущают сами пожарные. Водитель пожарного автомобиля Асхат Сулубеков работает в "Семей орманы" больше 10 лет. До обновления автопарка ему приходилось тушить лесные пожары на ЗИЛах и ГАЗ-66.

"Техника была старая, постоянно ломалась. Сейчас новые машины полностью оснащены. Когда заезжаешь в сильный огонь, уже нет страха, что машина загорится или выйдет из строя. Самое главное в нашей работе – время. Быстро приехали, быстро остановили распространение – большого пожара уже не будет", – рассказывает он.

Фото: Из личного архива Акылбека Омирузака

Его коллега Акылбек Омирузак говорит, что новые машины стали не только надежнее, но и безопаснее для экипажей. Трехкубовые КамАЗы 43118 разработаны в Казахстане специально для работы в лесу. Машины оснащены системой самооблива, защищающей машину, топливный бак и колеса от высокой температуры. Кроме того, дальность подачи воды увеличена с 20 до 100 метров, что позволяет тушить верховой пожар с наземного транспорта. В 2025 году "Семей орманы" получил 39 таких автомобилей.

"Раньше работали на старых ЗИЛах 70-80-х годов. Сейчас это просто небо и земля. Есть самооблив, машина маневренная, можно заезжать ближе к очагу. Во время июльского пожара мы испытали технику в самых тяжелых условиях – работали сутками, делали по десять рейсов за смену. Машины показали себя отлично", – говорит водитель.

Фото: Из личного архива Акылбека Омирузака

По его мнению, если бы подобная техника была в распоряжении лесников в 2023 году, последствия могли быть значительно менее трагичными.

После трагедии 2023 года обновление техники затронуло не только "Семей орманы", но и лесные хозяйства по всей стране. На эти цели государство направило более 56 млрд тенге. За это время закуплено 1 400 единиц пожарной техники.