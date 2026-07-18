Крупный пожар в "Семей орманы" локализован

Сегодня, 18 июля 2026 года, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана объявили о локализации природного пожара, разгоревшегося в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства:

"Пожар на территории Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата "Семей орманы" области Абай локализован".

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

Позднее стало известно, что Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.

К тушению крупного лесного пожара в "Семей орманы" подключились военнослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.