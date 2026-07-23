Более 16 тысяч казахстанцев согласились на посмертное донорство

Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов назвал число казахстанцев, давших согласие на посмертное донорство, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что каждый гражданин может зарегистрировать свое решение относительно посмертного донорства через портал eGov.

"На сегодняшний день свою волю выразили более 172 тыс. человек. Из них 16 109 граждан дали согласие на (посмертное. – Прим. ред.) донорство, а 156 174 человека отказались от него", – сказал Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК 23 июля 2026 года.

По его словам, волеизъявление граждан полностью защищено законом.

Если человек при жизни отказался от посмертного донорства, донорская процедура не проводится даже в случае согласия его родственников.

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