"Все, приплыли" и "новый филиал океана": как Казнет отреагировал на потоп в Астане

Жители Астаны, уставшие от затяжной жары, с нетерпением ждали дождей и долгожданной прохлады. Однако вместо легкого освежающего дождя на город обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы охотно делятся кадрами природной стихии, накрывшей город 23 июля 2026 года.

Внимание пользователей Казнета привлекла Tesla, буквально полностью ушедшая под воду.

Еще один житель Астаны предоставил доказательства того, что в городе был град. Он это сделал для тех, кто сомневался.

"Сегодня в Астане просто как в самых страшных фильмах о природных катаклизмах", – пишет другой столичный автор.

Венеция.

Когда дождь решил открыть новый филиал океана.

Хаос.

Красота. Сегодня льет как из ведра в Астане.

Скоро будем на лодках передвигаться.

Вот как выглядит ситуация: "Все, приплыли".

Кто не был в этом году на море, пожалуйста! Все для нас.

Титаник!

Счастливчики, радоваться надо. Это лучше чем +40°С жары.

Это Астана, детка, – несмотря на затопленные улицы и транспортные заторы, многие жители столицы решили отнестись к происходящему с юмором.

Тем временем, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", 24 и 25 июля в городе также пройдут пройдут дожди с грозами.