Главный миф в сфере трансплантации прокомментировал Минздрав

Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Айдар Ситказинов прокомментировал мнение, что врачи могут умышленно не лечить пациентов реанимации, ранее давшиих согласие на изъятие органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что такого быть не может.

"Миф №1, связанный с трансплантацией, касается опасения, что врачи умышленно не будут лечит пациентов, находящихся в реанимации. Волеизъявление – это сугубо личная информация, которой не владеем ни я, ни руководство медорганизаций, ни врачи. Эта информация находится в Республиканском центре электронного здравоохранения под грифом "Секретно", и эти данные они могут предоставить только тогда, когда больница выставит диагноз "смерть головного мозга", – сказал Ситказинов.

По его словам, в стране есть три республиканских координатора, которые имеют право делать официальный запрос.

"Официально мы получаем ответ, какое было волеизъявление при жизни. С начала года более 100 пациентам поставили диагноз "смерть головного мозга". Такой диагноз выставляется консилиумом врачей. И он подтверждается инструментальными и другими видами исследований. На всех был сделан запрос. У трех пациентов был отказ, и донорский процесс сразу же прекращался", – добавил врач.

Ранее мы писали, что более 16 тысяч казахстанцев согласились на посмертное донорство.