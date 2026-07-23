В Астане врача уволили из-за "плохого характера", но суд встал на его сторону

Апелляционный суд признал незаконным увольнение врача-анестезиолога, лишенного работы после жалоб коллег на конфликтное поведение. Суд указал, что субъективные оценки без достаточных доказательств не могут служить основанием для увольнения, передает Zakon.kz.

Изначально сотруднику медицинской организации объявили выговор за нарушение порядка получения согласия на анестезию и несоблюдение норм деловой этики.

Однако суд оставил в силе взыскание только за нарушение порядка оформления согласия, поскольку обвинения в нарушении этики не были доказаны.

Позже врача все же уволили, сославшись на конфликтное поведение и напряженную атмосферу в коллективе.

"Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что эти доводы не подтверждают совершение дисциплинарного проступка. В докладных записках содержались только общие оценки поведения врача, но не было точного описания", – сообщает пресс-служба суда города Астаны.

В итоге врача восстановили в должности, а медицинский центр обязали выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

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