#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.83
536.83
5.97
Общество

Десятки казахстанских лудоманов спускали миллионы на ставках, прячась от алиментов

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 22:54 Фото: unsplash
В области Улытау прокуроры поймали на скрытых доходах 22 неплательщиков алиментов, которые вместо содержания собственных детей тратили миллионы тенге на ставки в букмекерских конторах, передает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа. По их данным, в ходе проверки выявлены 22 должника, которые, имея задолженность перед своими детьми, продолжали расходовать денежные средства на букмекерских платформах.

Несмотря на неисполнение родительских обязанностей и наличие долгов по алиментам, указанные лица пополняли игровые счета, делали ставки и получали выигрыши.

"К примеру, один из должников, имеющий задолженность по алиментам в размере 3,9 млн тенге, с 2020 года был зарегистрирован в букмекерской конторе. За этот период он пополнил личный счет на сумму 4,6 млн тенге и получил выигрыши на сумму 3,1 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.

При этом денежные средства на содержание детей им не направлялись.

По выявленным фактам начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК "Уклонение от уплаты средств на содержание детей".

Прокуратура напоминает: обязанность по содержанию детей является прямым требованием закона. Попытки скрыть доходы, уклониться от алиментов либо расходовать средства в ущерб интересам детей повлекут предусмотренную законом ответственность.

Ранее сообщалось, что костанаец пошел на преступление из-за миллионных алиментов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость
03:33, 02 ноября 2024
Должники по алиментам в СКО спускают деньги на азартные игры
Через сервисы такси и букмекерские конторы ищут неплательщиков алиментов в Казахстане
11:03, 29 ноября 2023
Через сервисы такси и букмекерские конторы ищут неплательщиков алиментов в Казахстане
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки
16:15, 11 октября 2024
Букмекерские ставки и дорогие авиаперелеты: директора спортшкол Актобе находятся под следствием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба АСА
22:21, Сегодня
Бой Резникова и Гаджиева на турнире ACA 205 в Алматы завершился вничью
Фото: UWW
22:11, Сегодня
Казахстанская борчиха Шагаева уступила в схватке за "бронзу" на престижном турнире в Венгрии
Фото: UFC
21:43, Сегодня
Джон Джонс ответил, кто победит в реванше между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом
Фото: UWW
21:10, Сегодня
Казахстанский борец Кошкар завоевал "бронзу" на топ-турнире в Венгрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: