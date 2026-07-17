Десятки казахстанских лудоманов спускали миллионы на ставках, прячась от алиментов

В области Улытау прокуроры поймали на скрытых доходах 22 неплательщиков алиментов, которые вместо содержания собственных детей тратили миллионы тенге на ставки в букмекерских конторах, передает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа. По их данным, в ходе проверки выявлены 22 должника, которые, имея задолженность перед своими детьми, продолжали расходовать денежные средства на букмекерских платформах.

Несмотря на неисполнение родительских обязанностей и наличие долгов по алиментам, указанные лица пополняли игровые счета, делали ставки и получали выигрыши.

"К примеру, один из должников, имеющий задолженность по алиментам в размере 3,9 млн тенге, с 2020 года был зарегистрирован в букмекерской конторе. За этот период он пополнил личный счет на сумму 4,6 млн тенге и получил выигрыши на сумму 3,1 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.

При этом денежные средства на содержание детей им не направлялись.

По выявленным фактам начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК "Уклонение от уплаты средств на содержание детей".

Прокуратура напоминает: обязанность по содержанию детей является прямым требованием закона. Попытки скрыть доходы, уклониться от алиментов либо расходовать средства в ущерб интересам детей повлекут предусмотренную законом ответственность.

Ранее сообщалось, что костанаец пошел на преступление из-за миллионных алиментов.