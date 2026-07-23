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Общество

Названы телеканалы, где могут пройти предвыборные дебаты

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 19:20 Фото: unsplash
Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйиндик на заседании ЦИК 23 июля 2026 года рассказала, какие телеканалы готовы предоставить площадку для проведения предвыборных дебатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли проведение телевизионных дебатов с участием политических партий в рамках текущей избирательной кампании.

"Да, согласно закону мы планируем провести предвыборные дебаты. В настоящее время Центральная избирательная комиссия ведет переговоры с телеканалом 24KZ. То есть дебаты, которые будут организованы ЦИК, возможно, пройдут именно на этом телеканале. Сейчас мы ведем переговоры, и все политические партии, желающие принять участие, смогут это сделать. Также согласно законодательству политические партии вправе оплачивать предвыборные мероприятия, в том числе дебаты, за счет средств своих избирательных фондов. Кроме того, в соответствии со статьей 28 Конституционного закона "О выборах" средства массовой информации за пять дней до начала агитации представляют нам свои прайс-листы и сметы на проведение предвыборной агитации. Мы размещаем эту информацию на своем сайте, а сами СМИ публикуют ее у себя", – озвучила спикер.

Ляззат Суйиндик отметила, что помимо 24KZ, возможность проведения дебатов коммерческого формата в своих заявках указали еще три телеканала: 7 канал, Qazaqstan и Jibek Joly.

"Поэтому, если политические партии поддержат эти телеканалы и смогут профинансировать проведение дебатов за счет своих избирательных фондов, они могут провести дебаты на этих трех телеканалах. Они указали такую возможность в своих условиях, а мы разместили эту информацию на сайте Центральной избирательной комиссии. Таким образом, сейчас мы ведем переговоры с телеканалом 24KZ. Кроме того, о готовности провести предвыборные дебаты заявили 7 канал, Jibek Joly и Qazaqstan", – продолжила она.

Представители СМИ также поинтересовались, изменился ли порядок проведения теледебатов и в каком формате они состоятся.

"По вопросу проведения дебатов на следующем заседании Центральной избирательной комиссии мы утвердим регламент. После этого вся информация будет предоставлена. Также есть постановление ЦИК, в котором указаны все требования, предусмотренные Конституционным законом "О выборах". Во-первых, всем политическим партиям должно быть предоставлено одинаковое эфирное время, одинаковый хронометраж. Это прямо предусмотрено требованиями Конституционного закона", – напомнила она.

Ранее стало известно, что предвыборная агитация в Казахстане стартует с новыми правилами.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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