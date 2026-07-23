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Общество

Предвыборная агитация в Казахстане стартует с новыми правилами

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:55 Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйиндик на заседании ЦИК 23 июля 2026 года рассказала о нововведениях в правилах проведения предвыборной агитации на выборах депутатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Предвыборная агитация стартовала сегодня и завершится в 00:00 22 августа. В ходе текущей избирательной кампании действуют новые законодательные нормы.

В частности, в день голосования запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня с последующим распространением таких материалов, а также использование агитматериалов, изготовленных не для текущей кампании.

"Запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Данная норма исключает публичную демонстрацию поддержки политических партий и направлена на обеспечение свободного и тайного голосования, равных условий для всех участников избирательного процесса и самостоятельного волеизъявления избирателей. Также установлено, что требование о размещении агитационных материалов на договорной основе не распространяется на политические партии и кандидатов, использующих собственные интернет-ресурсы и аккаунты на онлайн-платформах. Кроме того, установлены дополнительные требования к агитационным материалам", – продолжила Ляззат Суйиндик.

Она добавила, что требование о размещении агитационных материалов на договорной основе больше не распространяется на партии и кандидатов, использующих собственные интернет-ресурсы и аккаунты в социальных сетях. Кроме того, введен запрет на применение агитматериалов прошлых избирательных кампаний.

Ляззат Суйиндик также напомнила о важности объективного освещения выборов и призвала СМИ воздерживаться от публикаций, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию участников гонки. В случае появления таких материалов сторонникам или кандидатам должна быть предоставлена возможность бесплатной публикации опровержения в равном объеме.

"В рамках подготовки к избирательной кампании Центральная избирательная комиссия последовательно проводит разъяснительную работу для всех участников избирательного процесса. Так, 3 июля был организован семинар для представителей политических партий, а 22 июля – для представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая. В завершение хочу напомнить, что в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. Не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, а также голосований в поддержку кандидатов либо политических партий в СМИ и на онлайн-платформах в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования", – напомнила член ЦИК.

Ранее ЦИК зарегистрировал 545 кандидатов на выборы в Курултай.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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