Названы условия для проведения соцопросов в период выборов

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйиндик на заседании ЦИК 23 июля 2026 года напомнила, кто вправе проводить социологические опросы в период избирательной кампании, а также рассказала, когда вступает в силу запрет на публикацию их результатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что согласно статье 28 Конституционного закона "О выборах", опросы общественного мнения вправе проводить только юридические лица, зарегистрированные в ЦИК.

"У нас есть соответствующие требования к проведению социологических опросов. В первую очередь мы смотрим, имеет ли компания пятилетний опыт проведения опросов общественного мнения. Также она предоставляет сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса, о том, имеют ли они опыт в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, и о применяемых методах анализа. Средства массовой информации и онлайн-платформы, публикующие результаты опросов, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов. Все это – требования статьи 28 Конституционного закона "О выборах", – озвучила Ляззат Суйиндик.

По ее словам, публикация результатов соцопросов, прогнозов и иных исследований, связанных с выборами или голосованием за кандидатов и партии, строго запрещена в течение пяти дней до дня голосования, а также в сам день выборов.

Ранее были названы телеканалы, где могут пройти предвыборные дебаты.