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Политика

ЦИК рассказал, в каких случаях НПО могут отказать в наблюдении за выборами

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйндик 14 июля 2026 года на заседании ЦИК прокомментировала вопрос допуска к наблюдению за выборами НПО, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили разъяснить, почему, согласно новому законодательству, неправительственные организации (НПО), получающие иностранное финансирование, не могут осуществлять наблюдение за выборами.

Также они поинтересовались, сколько организаций, по оценке ЦИК, может затронуть эта норма и планирует ли комиссия публиковать информацию об отказах в аккредитации наблюдателей с указанием причин.

"Согласно действующему законодательству, прямой отказ в регистрации наблюдателей возможен только в двух случаях: если данное общественное объединение прекратило свою деятельность и если общественное объединение прекратило свою деятельность по решению суда. В настоящее время у нас аккредитовано в стране по состоянию на 14 июля 253 организации. Из них Центральной избирательной комиссией аккредитовано 11 организаций. Все они на текущий момент имеют право заниматься наблюдением за выборами в день голосования. Ну и есть ряд организаций, которые также у нас находятся на рассмотрении", – ответила Ляззат Суйндик.

Ранее стало известно, что ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей на выборы в Курултай.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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