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Общество

Завершена модернизация железнодорожного вокзала станции Жетысу

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 20:38 Фото: gov.kz
В Алматинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Жетысу. Обновленный объект стал более просторным, современным и комфортным для пассажиров, отвечая требованиям безопасности и доступности.

Железнодорожный вокзал, построенный в 1959 году, полностью модернизирован. В результате реконструкции площадь здания увеличилась почти в два раза – со 135,7 до 258,3 кв. м.

Вокзал представляет собой современное одноэтажное здание, оснащенное необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров и работников железнодорожной отрасли.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 20:38

Фото: gov.kz

В ходе реконструкции выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка здания, устройство наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Также проведены работы по реконструкции перрона, благоустройству прилегающей территории и установке современной мебели.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 20:38

Фото: gov.kz

Железнодорожный вокзал станции Жетысу относится к вокзалам третьего типа. Ежедневно через станцию проходят четыре пассажирских поезда, обеспечивающих транспортное сообщение с Алматы, Алтынколем, Сарыозеком и Капшагаем.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 20:38

Фото: gov.kz

Напомним, обновление объекта реализовано в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, осуществляемой по поручению главы государства. В Алматинской области программой модернизации охвачены четыре железнодорожных вокзала: Конаев, Шамалган, Жетису и Казыбек бек (Узынагаш).

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 20:38

Фото: gov.kz

В июне после модернизации был открыт железнодорожный вокзал станции Конаев. Вокзал, построенный в 1978 году, был обновлен и приведен в соответствие с современными требованиями.

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Канат Болысбек
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